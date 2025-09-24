Wirtz exklusiv || „Er hat eine Vermutung geäußert, woran es liegen kann“

Der Star-Neuzugang des FC Liverpool spricht über seine hohe Ablösesumme, die Unterschiede zu seiner Spielweise in der Bundesliga und die Qualität im Reds-Kader.

Florian Wirtz über …

… die Ablösesumme von über 125 Millionen Euro und inwieweit ihn das unter Druck setzt:

„Es ist so, wie es ist. Man ist das nicht gewöhnt von Liverpool, dass sie so viel ausgeben. Sie haben das in den letzten Jahren nicht gemacht und konnten das diesen Sommer dann machen. Es ist natürlich nicht normal, dass ein Spieler so viel kostet. Das weiß jeder. Aber im Moment wird das einfach bezahlt. Der Trainer hat mir gesagt, dass man sich hier im Kader keinen Druck machen muss, wie viel man gekostet hat oder nicht, weil gefühlt jeder um einen herum genauso viel kosten könnte, wenn er irgendwo anders spielen würde.“

… seine aktuellen Leistungen auf dem Platz und die Unterschiede zu seiner Spielweise in der Bundesliga:

„Ja, kann sein, dass ich den Ball versuche, schneller abzuspielen. Ich habe letztens mit dem Trainer darüber gesprochen und er hat eine Vermutung geäußert, woran es liegen kann, dass ich vielleicht noch nicht so in die Situation komme, in die ich normalerweise komme. Also, dass ich das Spiel schnell mache mit einem Dribbling oder einem Pass. Er meinte, dass es daran liegen kann, dass wir viel pressen und ich viel laufe. Zum Beispiel die Laufstatistiken: Da bin ich ja immer oben mit dabei, weil ich auch versuche, viel Gas zu geben und das zu machen, was der Trainer verlangt. Dafür brauche ich viel Kraft und Energie. Wenn ich dann den Ball habe, dann fehlt mir vielleicht ein bisschen was. Dass das einfach Step-by-Step kommt, indem ich mehr Spiele mache, fitter werde, auch dann einfacher die Sachen gehen kann und dann, wenn ich den Ball habe, auch fit genug bin und erholt genug bin, um dann Gas zu geben.“

… den Zeitpunkt, wann man 100 Prozent Florian Wirtz in der Premier League sehen wird:

„Das ist schwer zu sagen. Ich würde es auch gerne wissen, aber bis man richtig irgendwo ankommt und eingelebt ist und mit allem vertraut ist, kann es einfach eine Zeit dauern und die gestehe ich mir auch zu. Ich hoffe einfach, dass es irgendwann soweit ist, dass ich mich dann auch richtig wohl und zu Hause und bereit fühle.“

… die Qualität im aktuellen Kader des FC Liverpool:

„Ohne irgendwen schlechtreden zu wollen, aber es ist halt einfach noch mal ein Step höher. Jeder muss hier um seinen Platz kämpfen und Gas geben, dass man besser ist als sein Konkurrent. Da muss ich mich genauso anstrengen wie jeder andere, um einen Startplatz zu haben oder einer der Besten sein zu können. Man merkt schon, dass hier auf jeder Position mehrfach sehr, sehr gute Spieler sind.“

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago