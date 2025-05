Wirtz fühlt sich für Wechsel bereit: „Reizt mich auf jeden Fall“

Der umworbene deutsche Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz sieht sich auch abseits seines bislang gewohnten Umfelds für Topleistungen gerüstet.

„Es reizt mich auf jeden Fall, auch irgendwann meine Komfortzone zu verlassen und etwas Neues zu erleben“, sagte der 22-Jährige in der am Donnerstag erschienenen Ausgabe der Sports Illustrated: „Ich kenne die Fußballkabinen gut genug und bin überzeugt, dass ich überall schnell Anschluss finden würde.“

Bislang habe er als gebürtiger Pulheimer „ziemliches Glück, dass ich direkt vor der Tür so viele hervorragende Vereine habe und jetzt bei einem der besten Vereine Deutschlands und Europas spielen kann“, so der von Bayern umworbene Offensivspieler. Gleichzeitig habe er „großen Respekt vor den Jungs hier bei uns in Leverkusen, die zum Beispiel aus Südamerika oder Afrika kommen und ihre Familie und ihr Umfeld für ihre Karriere hinter sich lassen.“

Für seine weitere Karriereplanung sei „die sportliche Perspektive viel entscheidender als das Geld“, betonte Wirtz: „Als ich damals von Köln nach Leverkusen gewechselt bin, habe ich keine einzige Sekunde über mein Gehalt nachgedacht, sondern nur darüber, was das Beste für meine Karriere ist. Ich beschäftige mich auch gar nicht damit, wie viel Geld ich auf dem Konto habe oder was ich in Zukunft verdienen könnte.“

Natürlich gehe es schon darum, „dass man einen guten Vertrag bekommt“, führte Wirtz aus. Doch er glaube, „dass meine Eltern sauer werden würden, wenn ich zu sehr aufs Geld fixiert wäre.“ Als er mit 16 Jahren aus der Heimat Köln nach Leverkusen gewechselt sei, hätten ihm seine Eltern vom Gehalt lediglich 150 Euro im Monat überwiesen. „Das hat mich geprägt“, so der 29-malige Nationalspieler: „Meinen Eltern war wichtig, dass ich mit meinem Gehalt nichts Unsinniges anstelle.“

(SID) / Artikelbild: Imago