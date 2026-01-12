Wirtz kommt in Schwung: Liverpool im FA Cup weiter

Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz kommt beim englischen Meister FC Liverpool immer besser in Schwung.

Der 22-Jährige traf beim mühevollen 4:1 (2:1)-Erfolg in der dritten Runde des FA Cups gegen den Drittligisten FC Barnsley zum zwischenzeitlichen 3:1 (84.) und erzielte sein drittes Tor in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Den Treffer zum Endstand von Hugo Ekitiké (90.+4) legte Wirtz dazu auf.

Zuvor hatten der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai (9.) mit einem traumhaften Distanzschuss und Jeremie Frimpong (36.) die Reds in Führung gebracht. Szoboszlai lud die Gäste jedoch mit einem fatalen Ballverlust zum Anschluss ein, Adam Philipps (40.) musste nur noch einschieben. Wirtz vergab erst freistehend die Chance auf das 3:1, ehe er nach sehenswerter Vorlage von Ekitiké für die Vorentscheidung sorgte und dem Ex-Frankfurter noch einen Treffer auflegte.

(SID/red.) / Artikelbild: Imago