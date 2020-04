Wisla-Kapitän Blaszczykowski kauft seinen Verein

via

Der ehemalige Dortmund-Profi Jakub Blaszczykowski eilt seinem Heimatverein ein weiteres Mal zur Hilfe.

Der 34-Jährige hat alles in die Wege geleitet, Wisla Krakau zu kaufen und so vor einer drohenden Insolvenz zu retten. Der Plan, mit zwei Geschäftspartnern die Mehrheit am Verein zu übernehmen, war ursprünglich auf 2021 ausgelegt. Die aktuelle Situation veranlasste den Polen zu schnellem Handeln.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Kicker seinem Ausbildungsverein finanzielle Unterstützung bietet. Mit einem Kredit sorgte der Flügelstürmer schon in der Vergangenheit dafür, dass Spielergehälter bezahlt werden konnten. Zudem spielt der Angreifer seit seiner Rückkehr im letzten Jahr für lediglich 100 Euro im Monat. In der kommenden Woche soll der Kauf abgeschlossen werden. Damit ist “Kuba” nicht nur Kapitän von Wisla, sondern zugleich Eigentümer.

