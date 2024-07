Wisla Krakau legt im Duell der Rapid-Gegner vor

Die erste Europacup-Partie des Jahres dürfte Rapid nach Polen führen. Der polnische Zweitligist und Cupsieger Wisla Krakau gewann am Donnerstag in der 1. Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League gegen den kosovarischen Vizemeister KF Llapi Podujevo zuhause durch ein sehr frühes und ein sehr spätes Tor mit 2:0 (1:0). Igor Sapala (2.) und Angel Rodado (95.) trafen. Rapid spielt am 25. Juli zunächst auswärts, eine Woche darauf steigt das Heimspiel (20.30 Uhr).

Schafft Österreichs Tabellenvierter der abgelaufenen Saison den Aufstieg, geht es in der dritten EL-Qualifikationsrunde weiter, der Verlierer steigt in die Qualifikation der Conference League um.

(APA)/Beitragsbild: Imago