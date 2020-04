Witziges Interview: Haaland verrät Vorbilder und deutsches Lieblingswort

Erling Haaland hat sich in einer Folge der BVB-Reihe “Von Borusse zu Borusse” Fan-Fragen gestellt – und in diesem launigen Interview unter anderem verraten, wer seine beiden Vorbilder sind.

Durch seine Tore hat sich Erling Haaland schnell in die Herzen der Dortmunder Fans gespielt. In der neuesten Folge “Von Borusse zu Borusse” hat der Norweger sich neun Fragen der Fans gestellt. Dabei verriet er, was er am liebsten während der Quarantäne macht, am liebsten isst und wer sein Vorbild ist.

Während der Corona-Pandemie meditiert und trainiert der 19-Jährige gerne – auch eine Runde FIFA zocken kommt ab und an vor. Auch verrät er, dass Kebab und Pizza seine Lieblingsessen sind.

Als er nach seinem Vorbild gefragt wird, kann er sich erst nicht entscheiden, “da er als Kind so viele Vorbilder hatte”. Letztlich nennt er sogar zwei Idole – und wenig überraschend sind beides absolute Topstürmer: Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic.

Und sein deutsches Lieblingswort?

In dem Interview überrascht er zudem noch mit seinem Lieblingswort auf Deutsch: Malochen, also schwer körperlich arbeiten.

Eine Tugend, die vor allem die Fans von Borussia Dortmund und Rivale Schalke 04 in jedem Spiel einfordern und lieben.

Zudem beschreibt er das Gefühl, als er das erste Mal vor der Gelben Wand im Signal Iduna Park stand: “Gänsehaut pur”.

Als letzter Fragesteller hatte sich Haalands Vater Alfie eingeschlichen und wollte wissen, ob er seinen Papa vermisst. Da lachte er nur und meinte auf Deutsch: “Ein bisschen”.

