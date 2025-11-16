WM 2026: 32 der 48 Plätze vergeben

Am Sonntag hat sich Norwegen als fünftes europäisches Team nach England, Frankreich, Kroatien und Portugal für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Damit sind 32 der 48 Plätze vergeben.

Das ÖFB-Team kann am Dienstag (20:45 Uhr) in Wien mit einem Punktgewinn gegen Bosnien-Herzegowina die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren fixieren.

Alle qualifizierten Nationen im Überblick:

Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko

Afrika (9): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Asien (8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Europa (5): England, Frankreich, Kroatien, Norwegen, Portugal

Ozeanien (1): Neuseeland

Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay

(SID/Red.)

Bild: Imago