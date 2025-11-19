WM 2026: Das sind die Austragungsorte!

Österreich hat sich für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert! Aber wo wird das ÖFB-Team spielen? In insgesamt 16 Stadien wird das Turnier nächstes Jahr ausgetragen.

Zum ersten Mal findet eine WM in drei Ländern statt. Die USA, Kanada und Mexiko werden kommendes Jahr als Gastgeber fungieren. 48 Mannschaften sind dabei – 104 Matches werden bestritten.

Die Austragungsorte im Überblick:

USA:

Atlanta-Stadion:

Eröffnet wurde das Stadion in Georgia im Jahr 2017. Es ist über 90 Meter hoch und verfügt über ein einziehbares Dach. Besonders ins Auge fällt das 360-Grad-Halo-Video-Display über dem Spielfeld. Heimisch sind dort sowohl Atlanta United aus der Major League Soccer (MLS) als auch die Atlanta Falcons aus der National Football League (NFL).

Auch während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 wurden in dem Stadion Matches ausgetragen.

Kapazität: 75.000

WM 2026: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale, ein Achtelfinale, ein Halbfinale

Boston-Stadion:

Das Boston-Stadion ist die Heimstätte der New England Revolution aus der MLS sowie der New England Patriots aus der NFL. Für die WM 2026 wird die Arena derzeit modernisiert – unter anderem soll dabei die größte hochauflösende Outdoor-Videotafel des Landes entstehen.

Auch in diesem Stadion haben bereits zahlreiche Fußballspiele stattgefunden, darunter etwa die FIFA Frauen-WM 2003.

Kapazität: 65.000

WM 2026: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale, ein Viertelfinale

Dallas-Stadion:

Das Stadion in Arlington wurde 2009 eröffnet und ist die Heimat des NFL-Teams Dallas Cowboys. Es war außerdem bereits Austragungsort des CONCACAF Gold Cup und von Spielen der mexikanischen Nationalmannschaft.

Kapazität: 94.000

WM 2026: Fünf Gruppenspiele, zwei Sechzehntelfinals, ein Achtelfinale, ein Halbfinale

Houston-Stadion:

2002 eröffnet ist das Stadion in Houston die Heimat des NFL-Teams Houston Texans. Das Stadion verfügt über ein einziehbares Dach.

Fußball wurde dort ebenfalls schon gespielt. Es war etwa Austragungsort des MLS-All-Star-Games und von Spielen der Nationalmannschaften Mexikos und der USA.

Kapazität: 72.000

WM 2026: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale, ein Achtelfinale

Kansas-City-Stadion:

Eröffnet wurde das Stadion in Missouri bereits im Jahr 1972. Es ist die Heimat des NFL-Teams Kansas City Chiefs und gilt in der National Football League als eines der lautesten Stadien.

Aber nicht nur American Football wird dort gespielt. Kansas City wird als Hotspot des US-amerikanischen Fußballs bezeichnet und beheimatet etwa Sporting KC.

Kapazität: 73.000

WM 2026: Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale, ein Viertelfinale

Los-Angeles-Stadion:

Erst vor fünf Jahren, 2020, eröffnet, gilt das Los-Angeles-Stadion als jüngster Austragungsort bei der Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Sowohl die Los Angeles Rams als auch die Los Angeles Chargers tragen dort ihre Spiele aus.

Kapazität: 70.000

WM 2026: Fünf Gruppenspiele, zwei Sechzehntelfinals, ein Viertelfinale

Miami-Stadion:

Eröffnet hat das Stadion 1987. Sportlich spielt sich dort einiges ab. Es ist die Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins, des Formel-1-Grand-Prix von Miami und des Tennisturniers Miami Open. Zudem finden dort College-Football-Spiele statt.

Das Stadion war bereits Austragungsort von Spielen bei der Fußball Klub-Weltmeisterschaft 2025. Unter anderem hat dort das Eröffnungsspiel stattgefunden.

Kapazität: 65.000

WM 2026: Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale, ein Viertelfinale, Spiel um Platz drei

New-York-New-Jersey-Stadion: Auch das 2010 eröffnete Stadion ist die Heimat gleich zweier NFL Teams: Sowohl die New York Giants als auch die New York Jets tragen dort ihre Spiele aus. Kommendes Jahr wird das Stadion aber ganz im Zeichen des Fußballs stehen, denn 2026 werden die besten beiden Teams dort auf dem Platz stehen und das Finale der Weltmeisterschaft bestreiten.

Unter anderem wurden dort auch Fußballspiele bei der Klub-WM 2025 ausgetragen. Kapazität: 82.500

WM 2026: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale, ein Achtelfinale, Finale

Philadelphia-Stadion:

Mit dem Match zwischen Manchester United und dem FC Barcelona wurde das Philadelphia-Stadion im Jahr 2003 eröffnet. Es gilt als Heimstätte der NFL-Philadelphia Eagles.

Mehrere Matches der Klub-WM wurden dort ausgetragen, außerdem fanden bereits etwa Spiele der US-Nationalmannschaft statt.

Kapazität: 69.000

WM 2026: Fünf Gruppenspiele, ein Achtelfinale

San-Francisco-Bay-Area-Stadion:

Das San-Francisco-Bay-Area-Stadion befindet sich in Santa Clara und wurde 2014 eröffnet. Typisch für ein Stadion in den USA, ist auch dieses die Heimat eines NFL-Teams: der San Francisco 49ers.

Abseits von American Football war es etwa Austragungsort des ersten Spiels der Copa América Centenario 2016.

Kapazität: 71.000

WM 2026: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale

Seattle-Stadion:

2002 wurde das Stadion eröffnet. Es hist hufeisenförmig und ermöglicht durch die offene Nordseite einen Blick auf die Skyline der Stadt. American Football wird auch dort gespielt, es ist das Zuhause der Seattle Seahawks.

Außerdem ist es die Spielstätte des MLS-Vereins Seattle Sounders. Auch während der Klub-Weltmeisterschaft wurden dort Spiele ausgetragen.

Kapazität: 69.000

WM 2026: Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale, ein Achtelfinale

Kanada:

Toronto-Stadion:

Gebaut wurde die Spielstätte für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft im Jahr 2007. Dort hat auch das Finale des Turniers stattgefunden. 2022 hat Kanada in dem Stadion das WM-Ticket gelöst – im Match gegen Jamaika.

Kapazität: 45.000

WM 2026: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale

BC Place Vancouver:

1983 wurde das Stadion am False Creek eröffnet. Es ist die Heimat der MLS-Mannschaft Vancouver Whitecaps und der BC Lions der Canadian Football League. Auch die kanadische Nationalmannschaft hat dort bereits Fußball gespielt. Kürzlich wurde das Stadion renoviert.

Kapazität: 54.000

WM 2026: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale, ein Achtelfinale

Mexiko:

Mexiko-Stadt-Stadion:

Das Stadion in Mexiko-Stadt, das 1966 eröffnet wurde, wird bei der kommenden WM schon das dritte Mal zum Austragungsort einer FIFA Fußball-Weltmeisterschaft. Bereits bei den Meisterschaften 1970 und 1986 wurde dort gespielt. Abseits davon beherbergt das Stadion neben der mexikanischen Nationalmannschaft auch den Club América und Cruz Azul aus der Liga MX.

Kapazität: 83.000

WM 2026: Drei Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale, ein Achtelfinale

Guadalajara-Stadion:

Das Stadion in Zapopan gilt wohl als einer der auffälligsten Austragungsorte der kommenden Fußball-WM. Es wurde auf einer Anhöhe errichtet und trägt den Spitznamen „Der Vulkan“. Das Stadion ist die Heimspielstätte des C.D. Guadalajara und fungierte 2011 als Austragungsort der U17-WM. Im gleichen Jahr haben dort die Panamerikanischen Spiele stattgefunden. Erst im Jahr davor, 2010, wurde es eröffnet.

Kapazität: 48.000

WM 2026: Vier Gruppenspiele

Monterrey-Stadion:

Auch das Monterrey-Stadion gilt wohl als eines der äußerlich auffälligsten Stadien bei der Weltmeisterschaft. Der CF Monterrey ist dort der Hausherr. Es war zudem Austragungsort von mehreren Matches der CONCACAF-Frauenmeisterschaft 2022. Erst 2015 wurde das moderne Bauwerk eröffnet.

Kapazität: 53.500

WM 2026: Drei Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale

(Bilder: IMAGO)