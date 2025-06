WM 2026 in Kanada, Mexiko & USA – alle Infos zum Modus

In genau einem Jahr wird die größte Endrunde der WM-Geschichte angepfiffen. Bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ werden erstmals 48 Mannschaften an den Start gehen.

Insgesamt stehen 104 Partien auf dem Programm. Zum Vergleich: Bei der WM 2022 in Katar waren es noch 64 Spiele. Wie werden die Startplätze vergeben und wie funktioniert der neue Modus? Sky Sport Austria gibt einen Überblick. Wie sind die 48 Startplätze verteilt? Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ wird erstmals in drei Ländern stattfinden. Die Gastgeber USA, Mexiko und Kanada sind daher automatisch qualifiziert. Zwei WM-Tickets werden zudem in einem interkontinentalen Playoff-Turnier vergeben. Teilnehmer sind je eine Mannschaft aus Afrika, Asien, Ozeanien und Südamerika sowie zwei Mannschaften aus der CONCACAF-Konföderation. Die WM-Startplätze im Überblick Afrika 9 WM-Startplätze (2022: 5) Asien 8 WM-Startplätze (2022: 4) Europa 16 WM-Startplätze (2022: 13) CONCACAF 3 WM-Startplätze (2022: 3) Ozeanien 1 WM-Startplatz (2022: 0) Südamerika 6 WM-Startplätze (2022: 4) Gastgeber 3 WM-Startplätze (2022: 1) Interkontinentale Playoffs 2 WM-Startplätze (2022: 2)

Wann ist die WM 2026?

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 statt. Das WM-Eröffnungsspiel wird im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt ausgetragen. Wie läuft die WM-Qualifikation in Europa ab? Die WM-Qualifikation in Europa hat bereits begonnen. Insgesamt gibt es zwölf Gruppen, die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren sich fix für die Endrunde. Die zwölf Gruppenzweiten spielen in den Playoffs zusammen mit den vier am besten platzierten Gruppensiegern der UEFA Nations League 2024/25, die ihre Gruppenphase der European Qualifiers nicht auf dem ersten oder zweiten Platz beendet haben, die restlichen vier Tickets aus. Wie sieht Österreichs Weg zur WM aus? Das ÖFB-Team startete Anfang Juni in die WM-Quali. Gegen Rumänien (2:1) und San Marino (4:0) gelangen zum Auftakt zwei Siege. Österreich trifft in Gruppe H auf Rumänien, San Marino, Zypern und Bosnien-Herzegowina. Aktuell belegt das Nationalteam (6 Punkte) in der Gruppe H den zweiten Platz hinter Bosnien-Herzegowina (9 Punkte). Die Elf von Teamchef Ralf Rangnick hat allerdings eine Partie weniger bestritten. Auf Rang drei liegt Rumänien (6 Punkte) mit einer zwei absolvierten Spielen mehr auf dem Konto. WM-Qualifikation: Spiele Österreich Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Ort 07.06.2025 20:45 Uhr Österreich – Rumänien 2:1 Wien 10.06.2025 20:45 Uhr San Marino – Österreich 0:4 San Marino 06.09.2025 20:45 Uhr Österreich – Zypern Linz 09.09.2025 20:45 Uhr Bosnien – Österreich Bosnien 09.10.2025 20:45 Uhr Österreich – San Marino Wien 12.10.2025 20:45 Uhr Rumänien – Österreich Rumänien 15.11.2025 18:00 Uhr Zypern – Österreich Zypern 15.11.2025 20:45 Uhr Österreich – Bosnien Wien

Diese Teams sind für die WM 2026 bereits qualifiziert

Neben den drei Gastgebern haben sich auch schon einige Teams über den sportlichen Weg für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Titelverteidiger Argentinien um Superstar Lionel Messi hat sein Tickets bereits gelöst, aus Asien feiern gleich zwei Nationen ihre WM-Premiere.

USA

Mexiko

Kanada

Japan

Neuseeland

Iran

Argentinien

Usbekistan

Jordanien

Südkorea

Australien

Brasilien

Ecuador

Wie ist der Modus bei der WM 2026?

Dreier- oder Vierergruppen? Über den Modus für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ wurde nach der Erhöhung auf 48 Teams lange diskutiert. Letztlich wurde entschieden, die 48 Nationen in zwölf Gruppen à vier Mannschaften aufzuteilen.

Wer kommt in die K.o.-Runde?

Die Gruppenersten und -zweiten sowie die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das neu eingeführte Sechzehntelfinale. Danach geht es im gewohnten K.o.-System (Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale) weiter.

Wann und wo findet das WM-Finale statt?

Am 19. Juli findet die WM 2026 ihren Höhepunkt, wenn in New York das Finale der Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Das New Jersey Stadion, in dem auch die NFL-Heimspiele der New York Giants und New York Jets ausgetragen werden, bietet Platz für 82.500 Zuschauer.

