WM-Aus droht: Reus im Revier-Derby verletzt ausgewechselt

Der deutsche Nationalspieler Marco Reus vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich im 181. Revierderby gegen Schalke 04 schon nach 27 Minuten offenbar eine schwere Verletzung zugezogen.

Der 33-Jährige knickte bei einem Zweikampf mit dem rechten Fuß um und schlug unter Schmerzen mit der Hand auf den Rasen. Nach mehrminütiger Behandlung wurde Reus unter dem aufmunternden Applaus der BVB-Fans auf einer Trage vom Platz gebracht.

Der 48-malige Nationalspieler wird Bundestrainer Hansi Flick damit zumindest in den beiden Spielen der Nations League in Leipzig gegen Ungarn (23. September) und in London drei Tage später gegen England fehlen. Reus hatte bereits in der Vergangenheit wegen diverser schwerer Verletzungen mehrere Turniere verpasst.

(sport.sky.de)/Bild: Imago