WM-Aus für Chelsea-Star! „Three Lions“ ohne James in Katar

Es hatte sich angedeutet, nun ist es fix: Englands Außenverteidiger Reece James wird bei der Fußball-WM in Katar verletzungsbedingt nicht mit dabei sein.

Der 22-Jährige vom FC Chelsea wird nach einer erlittenen Bänderverletzung im Knie, die er sich im vergangenen Monat gegen den AC Milan zugezogen hatte, nicht rechtzeitig fit.

Nach Gesprächen mit England-Trainer Gareth Southgate am Dienstag habe man gemeinsam entschieden, dass James nicht zum WM-Aufgebot der „Three Lions“ dazugehöre. Southgate wolle es nicht riskieren, James in seinen 26-köpfigen Kader mitzunehmen. Am Dienstag ab 15 Uhr wird Southgate sein finales Aufgebot für die WM in Katar bekanntgeben – ohne James.

Zuletzt hatte sich der Chelsea-Star wieder Hoffnungen auf die WM machen dürfen. Der Rechtsfuß arbeitete mit einem Mitglied der medizinischen Abteilung der Blues in Dubai an seiner Reha und absolvierte sogar einige Laufübungen auf dem Trainingsgelände von Chelsea.

James galt als gesetzt

Im Team von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate galt James zuletzt als gesetzt und erhielt auch den Vorzug von Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool.

Die vier vergangenen Nations-League-Spiele absolvierte James über die volle Spieldauer. Bei der WM bekommen es die „Three Lions“, die nach Rang vier bei der WM 2018 und der Finalniederlage bei der EM 2021 einen Titel anstreben, in der Vorrunde mit dem Iran, den USA und Wales zu tun.

Das Southgate-Team gilt trotz schwacher Nations-League-Spiele als einer der Favoriten auf den WM-Titel.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago