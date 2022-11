WM-Aus wohl besiegelt: Bayern-Star Mané offenbar schwerer verletzt

Sadio Mane verpasst die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das berichtet die französische Sportzeitung „L’Equipe“.

Dem Bericht zufolge hat sich Mane einen Sehnenverletzung zugezogen und fällt „mehrere Wochen“ aus. Der Senegalese musste am Dienstag beim 6:1 des FC Bayern gegen Werder Bremen bereits nach 20 Minuten ausgewechselt werden.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte sich nach der Partie bereits besorgt gezeigt: „Er hat einen Schlag aufs Schienbeinköpfchen gekriegt. Das muss vielleicht unters Röntgengerät und da muss geguckt werden, ob da etwas ist. Das ist eine unangenehme Stelle. Ich hoffe nicht dass etwas ist, aber ich weiß es nicht genau“, sorgte sich der Coach bei Sky. Mane deutete bei seiner Auswechslung aufs Bein, sprach noch kurz mit dem Mannschaftsarzt des deutschen Rekordmeisters.

Senegal spielt bei der am 20. November beginnenden WM in Katar in einer Gruppe mit dem Gastgeber, Ecuador und den Niederlanden. Die Niederländer sind am 21. November der erste Gegner für die Nationalmannschaft des Senegal.

(skysport.de) / Bild: Imago