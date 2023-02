WM-Finish: Das ist die Startliste im Herren-Slalom

via

via Sky Sport Austria

Mit dem Herren-Slalom steht in Courchevel/Meribel der letzte Bewerb der alpinen Ski-WM 2023 an. Insgesamt 100 Läufer treten an, darunter vier Österreicher.

Der Schweizer Loic Meillard wird den ersten Durchgang eröffnen. Manuel Feller startet als erster ÖSV-Athlet mit der Nummer vier ins Rennen. Der Norweger Lucas Braathen wird sein Blitz-Comeback nach überstandener Blinddarm-Operation mit der Startnummer sieben bestreiten. ÖSV-Läufer Fabio Gstrein folgt mit Nummer acht, Marco Schwarz geht mit der Startnummer 13 ins Rennen. Adrian Pertl bildet mit Startnummer 18 den Abschluss des ÖSV-Quartetts.

Bild: GEPA