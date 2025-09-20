WM-Gold im 20-km-Gehen geht an Bonfim und Perez
Der Brasilianer Caio Bonfim und die Spanierin Maria Isabel Perez haben am Samstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio im 20 km Gehen Gold geholt.
Bonfim gewann in 1:18:35 Std. acht Sekunden vor Wang Zhaozhao (CHN). Weltrekordhalter Toshikazu Yamanishi verfehlte Japans ersten Titel bei diesen Titelkämpfen durch eine zweiminütige Strafzeit aufgrund dreier Disqualifikationsanträge. 35-km-Siegerin Perez gewann in 1:25:54 zwölf Sek. vor Alegna Gonzalez (MEX).
Im Zehnkampf der Männer hat Olympiasieger Damian Warner vor der am Samstag begonnenen Konkurrenz seine Nennung wegen der Folgen einer Achillessehnenverletzung zurückgezogen bzw. blieb seine 100-m-Bahn leer. Der 35-Jährige hatte sein Olympia-Gold vor vier Jahren eben in Tokio geholt, bei acht Weltmeisterschaften kam er auf zweimal Silber.
(APA) Foto: Imago