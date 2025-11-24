WM-Halbfinale! ÖFB-U17 gegen Italien heute live bei Sky Sport Austria und im kostenlosen Livestream

Österreich vs. Italien am Montag im zweiten Halbfinale live auf Sky Sport Austria 1 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at & der Sky Sport Austria App

Co-Kommentator Martin Stranzl kommentiert mit Benjamin Vollmann das Halbfinal-Duell der heimischen Nachwuchstalente

Danach das zweite Halbfinale des Tages ebenfalls live auf Sky Sport Austria 1 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at & der Sky Sport Austria App

Beide Halbfinal-Partien mit Sky X streamen oder im kostenlosen Livestream verfolgen

Wien, 21. November 2025 – Die heimischen Nachwuchstalente sind in Katar nicht zu stoppen! Nach dem Triumph über Japan trifft die U17 Nationalmannschaft nun im Halbfinale auf Italien. Das Spiel ums Finale wird am Montag live bei Sky Sport Austria übertragen – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App. Martin Stranzl kommentiert zusammen mit Benjamin Vollmann das Match.

Danach wird der mögliche Finalgegner der Österreicher ermittelt. Das Spiel ist ebenfalls live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App.

Das Halbfinal-Spiel der österreichischen U17-Nationalmannschaft:

Montag, 24. November: Österreich vs. Italien ab 14:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 sowie im Livestream auf skysportaustria.at & in der Sky Sport Austria App

Kommentar: Benjamin Vollmann

Co-Kommentator: Martin Stranzl

Beitragsbild: GEPA