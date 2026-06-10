WM-Hoffnung bleibt unerfüllt: Keine Wildcard für ÖHB-Team
Die beiden Wildcards für die Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2027 in Deutschland sind vom Weltverband IHF an die Türkei und Saudi-Arabien vergeben worden.
Elf andere Bewerber, darunter Österreich, die Schweiz, Ungarn und die Niederlande, gingen leer aus. Für die Türkei wird es die erste WM-Teilnahme, die Saudis waren bereits mehrfach dabei.
Das österreichische Team war im Playoff für die Titelkämpfe an Polen gescheitert.
(APA)/Bild: GEPA