WM-Hoffnung bleibt unerfüllt: Keine Wildcard für ÖHB-Team

Die beiden Wildcards für die Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2027 in Deutschland sind vom Weltverband IHF an die Türkei und Saudi-Arabien vergeben worden.

Elf andere Bewerber, darunter Österreich, die Schweiz, Ungarn und die Niederlande, gingen leer aus. Für die Türkei wird es die erste WM-Teilnahme, die Saudis waren bereits mehrfach dabei.

Das österreichische Team war im Playoff für die Titelkämpfe an Polen gescheitert.

(APA)/Bild: GEPA