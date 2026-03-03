WM in Gefahr? Klub bestätigt Ronaldo-Verletzung

Der saudische Erstligist Al-Nassr hat die Verletzung von Cristiano Ronaldo verkündet.

Der Portugiese musste in einem Ligaspiel unter Schmerzen ausgewechselt werden. Medien berichteten später, die Rekord-WM des Superstars sei möglicherweise in Gefahr.

Dem 41-Jährigen wurde laut Verein eine Verletzung der hinteren Oberschenkelmuskulatur attestiert. Ronaldo sei bereits im Reha-Training, die Situation würde von Tag zu Tag bewertet werden.

(sport.sky.de) / Bild: Imago