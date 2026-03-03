WM in Gefahr? Ronaldo droht längere Pause

In einer Liga-Partie von Al-Nassr musste Cristiano Ronaldo angeschlagen vom Platz. Berichten zufolge könnte die Verletzung gravierender sein als zuerst befürchtet. Droht sogar das WM-Aus?

Die Weltmeisterschaft in Nordamerika ist erklärtes Ziel von Cristiano Ronaldo. Die sechste WM-Teilnahme wäre ein Rekord, ebenso arbeitet der Portugiese weiter an der 1.000-Tore-Marke. Doch nach einer späten Auswechslung des Superstars in der saudischen Liga steht möglicherweise die Teilnahme auf der Kippe.

Kurz vor Schluss des Spiels von Al-Nassr gegen Al-Fayha ließ sich der 41-Jährige unter Schmerzen auswechseln. Auf der Ersatzbank wurde Ronaldo später mit einem Eisbeutel gezeigt, sein Bein musste gekühlt werden. Nach der Partie äußerte sich Trainer Jorge Jesus noch optimistisch zum Zustand seines Stars: „Ronaldo hat unter einer Muskelermüdung gelitten. Die Ärzte werden sofort die erforderlichen Untersuchungen machen, um seinen Zustand zu beurteilen“, so der 71-Jährige.

Schnelle Entwarnung oder drohendes WM-Aus?

Doch laut Berichten der Mundo Deportivo und Marca sollte es womöglich viel schlimmer um die Verletzung stehen: Die Möglichkeit einer Zwangspause der kommenden Wochen oder sogar Monate stünde im Raum, womöglich sei somit sogar die Weltmeisterschaft für Ronaldo in Gefahr.

Zuerst gab es hinsichtlich des Zustands keine Stellungnahmen von Verein oder portugiesischen Verband – doch am Montag nach dem Spiel postete Al-Nassr Trainingsbilder, die auch Ronaldo im Fitnessraum zeigen. Inwiefern er dabei trainieren konnte, ist aus den Bildern nicht zu schließen. Auf dem Trainingsplatz war der fünffache Weltfußballer allerdings nicht zu sehen. Dennoch scheint die Blessur nicht so gravierend, dass Ronaldo dem Campus generell fernbleibt.

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.