WM-Leader Piastri visiert in Miami den Sieg-Hattrick an

Für Lando Norris ist die Rückkehr nach Miami am Samstag (Sprint/18.00 Uhr MESZ) und Sonntag (22.00/beide live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X!) eine besondere, feierte der Brite in Florida 2024 doch seinen ersten Formel-1-Triumph.

Doch sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri droht ihm vor dem sechsten Saisonrennen weiter den Rang abzulaufen. Der Australier übernahm mit dem Sieg in Saudi-Arabien die WM-Führung und wird auch vor dem Rennen rund um das Stadion der Miami Dolphins hoch eingeschätzt.

Während Piastri am Sonntag den Sieg-Hattrick anstrebt, will sich Norris nach einigen Rückschlägen rehabilitieren. „Ich habe Selbstvertrauen, das Tempo ist da“, betonte Norris, der im Vorjahr vom fünften Startplatz aus triumphierte. Zuletzt zeigte er im Qualifying Schwächen. „Ich mache mir an Samstagen selbst das Leben schwer.“ Der Samstag ist zum zweiten Mal in der noch jungen Saison ein Tag, an dem es in einem 100-km-Sprint um Punkte geht.

Auf der Strecke sind sich die beiden McLaren-Piloten, die durch zehn Punkte getrennt sind, bisher noch nicht in die Quere gekommen. Geht es nach CEO Zak Brown, ist ein Tete-a-tete auf der Strecke aber kaum vermeidbar. „Es ist definitiv eher eine Frage des wann als des ob“, betonte Brown kürzlich bei Sky. „Es sind zwei tolle Charaktere. Keiner von beiden ist ein Hitzkopf. Deswegen sind wir nicht besorgt, aber bis zu einem gewissen Grad sehen wir es schon herbei, damit es vorbei ist. Ich glaube nämlich nicht, dass es auch nur ansatzweise so spannend ist, wie alle glauben.“

Red Bull gibt Rätsel auf

Rätsel gibt indes die Form von Red Bull Racing auf. Max Verstappen, zweifacher Miami-Sieger, sah in Bahrain kein Licht, brillierte in Suzuka und hätte auch in Saudi-Arabien ein siegfähiges Auto gehabt. Experten attestieren McLaren jedoch einen Vorteil auf heißen Strecken mit viel Reifenverschleiß – was angesichts der weichen Pirelli-Reifenauswahl im schwül-heißen Miami möglich sein könnte. Der 12-Punkte-Rückstand Verstappens auf Piastri könnte also weiter anwachsen.

Der bisher einzige Sprint dieser Saison ging im März in Shanghai an Lewis Hamilton vor Piastri, der schließlich auch das Sonntag-Rennen gewann. Der Sprint war der bisher einzige Sieg Hamiltons für Ferrari, der siebenfache Weltmeister befindet sich in der Krise. „Schmerzhaft“ werde die restliche Saison, erklärte der Brite nach dem jüngsten siebenten Platz in Jeddah. So negativ wollte es Teamchef Fred Vasseur freilich nicht sehen. Man habe „gute Fortschritte“ gemacht, sagte der Franzose.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago