WM-Pokal kommt Anfang Jänner nach Wien

Knapp fünf Monate vor dem Start der WM in den USA, Kanada und Mexiko macht die begehrte Trophäe Station in Österreich. Am 7. Jänner landet eine Delegation der „FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola“ in Wien, der goldene Pokal wird im neuen ÖFB-Campus in Wien-Aspern für einen Tag zu sehen sein. Fans können sich via Gewinnspiel ein Foto mit der Trophäe sichern, berühren darf sie nur Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Eine noch geheim gehaltene Legende eines Weltmeister-Teams wird den Pokal in einem offiziellen Akt an Van der Bellen überreichen. Eingeflogen wird der Pokal aus Istanbul in einem gebrandeten Flugzeug und begleitet von einer österreichischen Delegation, der u.a. U17-Erfolgscoach Hermann Stadler und der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll angehören.

„Der Herr Bundespräsident hat ja gemeint, dass wir den FIFA-WM-Pokal nach Österreich bringen sollen. Das wird eine harte Aufgabe für das Nationalteam. Unserem langjährigen Partner Coca-Cola ist es nun schon etwas früher gelungen“, sagte Pröll in einer am Mittwoch veröffentlichten Aussendung.

Nur Staatsoberhaupt darf Pokal berühren

37 Zentimeter groß, über sechs Kilo schwer und zum Großteil aus 18-karätigem Gold gefertigt ist der Pokal. Einzig Van der Bellen darf ihn in Österreich in den Händen halten. Nur wenige Mitarbeiter der FIFA und Spieler der siegreichen WM-Mannschaft dürfen ihn neben Staatsoberhäuptern berühren. Wer den WM-Pokal überreichen wird, ist noch geheim. Beim letzten Besuch in Österreich im Februar 2018 war Frankreichs Ex-Weltmeister Christian Karembeu mit dabei.

Die sechste globale „FIFA World Cup Trophy“ startet am 3. Jänner in Saudi-Arabien. Über 75 Stationen sind eingeplant. Über Gewinnspiele in der Coca-Cola-App sowie über Medienpartner können Fans an Karten für den Empfang im ÖFB-Campus kommen.

Weltmeister-Team erhält Kopie

Die Trophäe wird am 19. Juli in New Jersey an den Kapitän des neuen Weltmeister-Teams überreicht. Sie bleibt aber ständig im Besitz der FIFA. Der Verband des Weltmeisterlandes erhält nach dem Endspiel immer eine Kopie. Österreich ist beim Turnier in Nordamerika erstmals seit 28 Jahren bei einer WM vertreten. In der Gruppenphase trifft das ÖFB-Team auf Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Jordanien.

