WM-Quali-Auslosung: Alle Infos zu Ablauf, Teams & Übertragung

Am 13. Dezember findet die Auslosung der Gruppen für die WM-Qualifikation statt. Alle Infos zur Ziehung , den Teams und der Übertragung findet ihr hier.

Knapp zwei Jahre sind es noch bis zum nächsten großen Fußballturnier auf Weltebene. Dann findet die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt. Zunächst einmal müssen sich die Nationen aber für das Großevent qualifizieren. Wann die WM-Qualifikation ausgelost wird und auf welche Teams das ÖFB-Team in der Quali treffen kann, erfahrt ihr hier.

Auslosung der WM-Qualifikation: Wo und wann?

Die Gruppen der Qualifikation werden am Freitag, den 13. Dezember, um 12:00 Uhr in Zürich ausgelost.

Wie läuft die Auslosung ab?

Bei der Qualifikation werden nur die europäischen Teilnehmer der WM ausgelost. Dabei gibt es fünf Lostöpfe. Auch die Nations-League-Gruppenphase spielt eine Rolle für die WM-Quali-Auslosung. Denn die acht Gruppensieger der Liga A sind in Lostopf 1 gesetzt, alle anderen Nationen werden anhand ihrer Positionierung in der Weltrangliste auf die Töpfe verteilt. So schauen die Töpfe aus:

Lostopf 1: Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Kroatien, England, Belgien, Schweiz, Österreich

Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Kroatien, England, Belgien, Schweiz, Österreich Lostopf 2: Ukraine, Schweden, Türkei, Wales, Ungarn, Serbien, Polen, Griechenland, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Norwegen

Ukraine, Schweden, Türkei, Wales, Ungarn, Serbien, Polen, Griechenland, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Norwegen Lostopf 3: Schottland, Slowenien, Irland, Albanien, Nordmazedonien, Georgien, Finnland, Island, Nordirland, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Israel

Schottland, Slowenien, Irland, Albanien, Nordmazedonien, Georgien, Finnland, Island, Nordirland, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Israel Lostopf 4: Bulgarien, Luxemburg, Kosovo, Belarus, Armenien, Kasachstan, Aserbaidschan, Estland, Zypern, Faröer Inseln, Lettland, Litauen

Bulgarien, Luxemburg, Kosovo, Belarus, Armenien, Kasachstan, Aserbaidschan, Estland, Zypern, Faröer Inseln, Lettland, Litauen Lostopf 5: Republik Moldau, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Wie könnte die Österreich-Gruppe aussehen?

Das ÖFB-Team bekommt aus den Lostöpfen 2, 3 und 4 jeweils einen Gegner zugelost, auch ein vierter Gegner aus Lostopf 5 ist möglich.

Als Gruppenkopf könnte Österreich mit Polen, Serbien oder Schweden durchaus unangenehme Gegner aus dem zweiten Topf zugelost bekommen. In Topf drei heißt der schwerste Gegner wohl Schottland, wobei das Nationalteam in der Nations League gegen Slowenien zuletzt nur Unentschieden spielte. In Topf vier ist Bulgarien zweifelsfrei das härteste Los. Ein möglicher vierter Gegner aus Topf fünf sollte keine Hürde darstellen.

Wann startet die WM-Quali?

Das ist unterschiedlich. Im Normalfall starten die Fünfergruppen im März 2025 mit den ersten Spielen, in den Vierergruppen fällt der Startschuss im September zu Beginn der neuen Saison. Für Österreich beginnt die WM-Quali definitiv nicht vor Sommer 2025, da die Elf von Teamchef Ralf Rangnick im März die Nations-League-Playoffs bestreitet.

Insgesamt gibt es 54 Teilnehmer bei der Qualifikation, Russland ist suspendiert.

Wo und wann findet die WM 2026 statt?

Die Weltmeisterschaft 2026 findet in drei Ländern statt. Die USA, Kanada und Mexiko werden das Turnier austragen. Vom 11. Juni bis zum 19. Juli findet das Turnier statt, welches erstmals mit 48 statt 32 Teams ausgetragen wird.

Spielorte der WM 2026

In diesen Stadien findet die Weltmeisterschaft 2026 statt:

Mexiko: Mexiko City, Monterrey, Guadalajara.

Kanada: Vancouver, Toronto.

USA: New York, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Seatlle, San Francisco, Boston, Miami.

