WM-Quali-Auslosung: So kommt das ÖFB-Team in Topf eins

In der Nations League ist die Rechnung für das ÖFB-Team vor den letzten beiden Spielen klar.

Gewinnt Österreichs Fußball-Nationalteam am Donnerstag in Almaty gegen Kasachstan und am Sonntag in Wien gegen Slowenien, ist Gruppen-Endrang eins und damit der Aufstieg in die höchste Liga fix. Auf eine wohl nicht weniger wichtige Entscheidung hat der Ausgang dieser Partien allerdings keinen Einfluss. Um bei der WM-Quali-Auslosung in Topf eins zu landen, benötigt man Schützenhilfe.

So kommt Österreich in Topf eins

Im ersten Topf landen die acht Nations-League-Viertelfinalisten sowie die vier im FIFA-Ranking am besten platzierten europäischen Mannschaften, die nicht zu den Nations-League-Top-8 zählen. Österreich wird in der für die Auslosung maßgeblichen Weltrangliste, die am 28. November veröffentlicht wird, definitiv Europas zwölftbestes Team sein. Unabhängig von allen Ergebnissen in der bevorstehenden Länderspielphase. Weder kann Dänemark als Europa-Elfter überholt werden, noch können der 13. Ukraine und der 14. Türkei die ÖFB-Auswahl übertrumpfen.

Daher wird die Truppe von Ralf Rangnick aus Topf eins gezogen, sofern kein in der Weltrangliste hinter ihr platziertes Team eine Liga-A-Gruppe unter den Top zwei abschließt und damit ins Nations-League-Viertelfinale kommt. Hier droht zwei Runden vor Schluss in drei der vier Pools Gefahr: Sollte Polen mehr als drei Punkte auf Kroatien gutmachen (Gruppe A1). Ungarn mehr Zähler als die Niederlande holen (A3). Oder Serbien die drei Punkte voranliegenden Dänen überholen (A4)- dann wäre Topf eins für Österreich verloren.

ÖFB-Team blickt gespannt auf WM-Auslosung

Am 13. Dezember werden in Zürich die insgesamt zwölf Gruppen ausgelost. Nur die jeweiligen Ersten haben ihr Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sicher. Die vier verbleibenden europäischen WM-Plätze werden im März 2026 über Playoffs mit den zwölf Gruppenzweiten sowie den vier besten Nations-League-Teams, die ihre WM-Quali-Gruppe nicht unter den Top zwei beendet haben, ausgespielt. Mit einem Nations-League-Gruppensieg hätte das ÖFB-Team einen Playoff-Platz schon vor WM-Quali-Beginn so gut wie sicher.

Dennoch würde man sich diesen beschwerlichen Umweg gerne ersparen. Die Chancen dafür wären mit der Zugehörigkeit zu WM-Quali-Topf eins deutlich besser. In diesem Fall könnte es keine Duelle mit der absoluten europäischen Elite wie Spanien, England, Frankreich, Deutschland oder Portugal geben.

(APA) / Bild: GEPA