WM-Quali ohne X. Schlager und wohl auch Sabitzer – zwei Spieler nachnominiert

Österreichs Nationalmannschaft muss in den WM-Qualifikationsspielen am Mittwoch in Chisinau gegen die Republik Moldau, am Samstag in Haifa gegen Israel und am darauffolgenden Dienstag in Wien gegen Schottland auf Xaver Schlager verzichten. Der Wolfsburg-Legionär zog sich am Sonntag gegen RB Leipzig eine Verletzung im rechten Knie zu. Die genaue Diagnose steht zwar noch nicht fest, allerdings sind Einsätze in den kommenden Länderspielen definitiv ausgeschlossen.

Zudem vermeldete der ÖFB am Montag, dass Marcel Sabitzer an muskulären Problemen im Adduktorenbereich laboriert, die eine Vollbelastung in den kommenden Tagen nicht zulassen. Damit fällt der Steirer, der kurz vor einem Wechsel von Leipzig zum FC Bayern stehen soll, gegen Moldau und Israel aus. Ein Einsatz gegen Schottland ist hingegen möglich – bis Ende der Woche wird entschieden, ob Sabitzer nach den Auswärtspartien noch zum Team stößt.

Jantscher und Dejan Ljubicic nachnominiert

Angesichts der zusätzlichen Ausfälle nominierte Nationaltrainer Franco Foda Jakob Jantscher (Sturm Graz) und Dejan Ljubicic (1. FC Köln) nach. Ljubicic steht erstmals im Kader der A-Auswahl des ÖFB.

Fodas Personalsorgen sind damit am Montag noch größer geworden. Erst am Samstag hatte Kapitän Julian Baumgartlinger wegen Knieproblemen abgesagt. Zudem stehen Sasa Kalajdzic (Schulterverletzung) und Stefan Lainer (Knöchelbruch) im gesamten Länderspiel-Herbst nicht mehr zur Verfügung.

(APA)

Beitragsbild: GEPA