WM-Spiel droht Absage

Das WM-Spiel zwischen Frankreich und Irak in Philadelphia steht auf der Kippe. Grund ist eine offizielle Unwetterwarnung für die Region.

Laut des US-amerikanischen TV-Senders CBS drohen mehrere Gewittersysteme sich zu einem schweren Unwetter zu entwickeln. Es wird vor „zerstörerischen Winden, heftigen Blitzen und vereinzelten Tornados“ gewarnt.

Zusätzlich wird mit Starkregen gerechnet. Auch Sturzfluten sind nicht ausgeschlossen. Diese Bedingungen könnten die Sicherheit im Stadion gefährden.

Neben dem Spiel selbst könnten auch Fan-Events betroffen sein. Das geplante Public Viewing im Lemon Hill Park steht ebenfalls infrage.

Auch der Flugverkehr rund um Philadelphia könnte beeinträchtigt werden. Teams und Fans müssen sich auf mögliche Verzögerungen einstellen.