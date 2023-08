WM-Straßenradrennen nach Protesten unterbrochen

Demonstranten haben bei der Rad-WM in Schottland für eine Unterbrechung des Straßenrennens der Männer gesorgt. Rund 80 Kilometer nach dem Start in Edinburgh kam das Feld auf einer Landstraße zum Stillstand. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie sich ein Polizeiwagen durch den Fahrerpulk kämpfte. Weltverbandspräsident David Lappartient diskutierte mit den Fahrern, die sich teilweise in den Begleitwagen aufwärmten.

Die Radprofis hätten das Hindernis zwar passieren können, für die Teamwagen gab es aber kein Weiterkommen. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung lag eine neunköpfige Spitzengruppe mit knapp sieben Minuten Vorsprung in Führung, mit dabei bei auch der Österreicher Patrick Gamper.

271,1 Kilometer waren beim Straßenrennen angesetzt. Nach dem Start in Edinburgh ging es Richtung Glasgow, wo zehnmal ein Rundkurs von 14,3 Kilometern Länge absolviert werden sollte.

(APA) / Bild: Imago