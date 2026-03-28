WM-Test in Buenos Aires: ÖFB-Gegner Argentinien gewinnt knapp gegen Mauretanien

Österreichs Fußball-WM-Endrundengegner haben am Freitag in Testspielen einen Sieg und ein Unentschieden erreicht.

Weltmeister und Gruppenfavorit Argentinien besiegte in Buenos Aires Mauretanien mit 2:1. ÖFB-Auftaktgegner Jordanien kam in Amman gegen Costa Rica über ein 2:2 nicht hinaus. Bei den Argentiniern spielte Lionel Messi ab Minute 46. Die Treffer erzielten Enzo Fernandez (17.) und Nico Paz (32.).

Der Anschlusstreffer der Gäste durch Lefort kam erst in der Nachspielzeit (94.). In Amman verspielte die Truppe von Coach Jamal Sellami hingegen ihre 2:0-Führung in der Schlussphase. Damit gab es wie im jüngsten Pflichtspiel, dem in der Verlängerung gegen Marokko verlorenen Finale des FIFA Arab Cup am 18. Dezember, kein Erfolgserlebnis.

Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Jordanier kurz nach der Pause durch einen verwandelten Elfmeter von Baha Faisal (50.) in Führung. Da Ibrahim Sabra (76.) nachlegte, schien alles angerichtet für einen Sieg der Heimischen. Dazu kam es aber nicht. Josimar Alcocer (84.) scheiterte zwar mit einem Elfmeter an Jordaniens Tormann Yazeed Abulaila, staubte aber erfolgreich zum Anschlusstreffer ab. In der Nachspielzeit machte Warren Madrigal (91.) den Doppelschlag Costa Ricas perfekt.

(APA) Foto: Imago