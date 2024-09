WM-Wende bei McLaren

In der entscheidenden Phase der Formel-1-Saison soll McLaren-Pilot Lando Norris doch noch die volle Unterstützung des Rennstalls bekommen, um Weltmeister Max Verstappen im Titelkampf abzufangen.

Das sagte Teamchef Andrea Stella vor dem Großen Preis von Aserbaidschan (Sonntag, 13.00 Uhr live auf Sky) im Gespräch mit der BBC. Bislang durften Norris und Teamkollege Oscar Piastrirelativ frei gegeneinander fahren, McLaren ließ dadurch in manchen Rennen Punkte für Norris liegen.

„Wir werden unsere Unterstützung auf Lando ausrichten, aber wir wollen das tun, ohne zu große Kompromisse bei unseren Prinzipien einzugehen“, sagte Stella nun. Das Interesse des Teams werde „an erster Stelle“ stehen, man wolle aber weiterhin „beiden Fahrern gegenüber fair sein“.

62 Punkte Rückstand

Bei noch acht ausstehenden Rennen hat der WM-Zweite Norris 62 Punkte Rückstand auf Verstappen, noch insgesamt 232 Punkte sind maximal zu gewinnen. Der einstige Dauersieger Verstappen ist mittlerweile verwundbar, hat im schwächelnden Red Bull sechs Rennen in Folge nicht gewonnen. Die Entscheidung, Norris zu priorisieren, ist nun nach dem vergangenen Rennen in Monza gefallen, vorausgegangen seien Meetings zwischen den Verantwortlichen und den Fahrern.

In Monza war Norris als Pole-Setter vor Piastri gestartet. Der Australier ging in den Zweikampf, überholte Norris und ermöglichte damit auch Charles Leclerc im Ferrari ein erfolgreiches Manöver. Am Ende gewann Leclerc das Rennen, Norris wurde nur Dritter – und holte so zehn Punkte weniger, als unter den guten Voraussetzungen möglich gewesen wäre.

Eine Situation wie in Monza wolle die Teamleitung „nicht mehr sehen“, sagte Stella, „wir müssen sicherstellen, dass alles, was auf der Strecke passiert, nicht zum Nachteil des Teams ist“. Eine bestimmende Frage für die verbleibende Saison sei nun: „Wie gewinnen wir beide Meisterschaften?“ In der Team-WM liegt McLaren nur noch acht Punkte hinter Red Bull und könnte schon in Baku vorbeiziehen.

VIDEO: Die besten Momente des ersten Großen Preises von Aserbaidschan

(SID)

Bild: Imago