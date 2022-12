WM-Zimmer von Weltmeister Messi wird zum Museum

In Lionel Messis Karriere hagelte es bereits Ehrungen. Nach dem WM-Titel kommt nun eine kuriose hinzu. Seine katarische Unterkunft wird zum Museum.

Erst der WM-Titel, dann der Tunier-MVP-Award und nun ein Schlafzimmer, dass ihm zu Ehren in ein Museum umfunktioniert wird. Bei Lionel Messi läuft es auch weiterhin und die Jubelarien rund um den Fußball-Superstar reißen einfach nicht ab. Für so manch findigen Unternehmer scheinbar die perfekte Gelegenheit, um ebenfalls am Ruhm teilzuhaben.

Studentenzimmer wird Museum

In Katar wird nun nämlich die Studierendenunterkunft der Qatar University, in der Messi während der WM schlief, in ein Museum umgewandelt. Das berichtet Sportjournalist Achraf Ben Ayad. „Der Raum, in dem sich Leo Messi während der WM an der Universität von Katar aufhielt, wird zu einem kleinen Museum“, schreibt Ben Ayad auf Twitter.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Was man genau in dem Zimmer wird sehen können, ist bisher nicht bekannt. Hauptsächlich wird es wohl darum gehen, dass die Fans sehen können, wie der argentinische Kapitän während der WM seine Zeit in Katar zwischen den Spielen verbracht hat.

Verzicht auf Luxusapartments

Die Albiceleste verzichtete während der WM auf eine Luxusunterkunft und entschied sich für die Studierendenunterkünfte der Qatar University. Dort gab es einen speziellen Bereich für Asados, ein traditionelles Grillen, bei dem es um gutes Essen und den Zusammenhalt der Mannschaft geht.

„Wir haben den Campus mehrmals besucht und uns für ihn entschieden, weil er nicht nur über großartige Einrichtungen verfügt, sondern auch einen Platz unter freiem Himmel für Asados bietet“, sagte eine Quelle des argentinischen Fußballverbands der Daily Mail. „Das ist für die Spieler und die Argentinier im Allgemeinen sehr wichtig. Es ist ein Teil unserer Kultur.“

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago