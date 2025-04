WNBA Draft: Dallas wählt Bueckers an Nummer eins

Die Dallas Wings haben im Draft der Frauen-Basketballliga WNBA Paige Bueckers von der University of Connecticut an Nummer eins ausgewählt. „Es ist einfach ein überwältigendes Gefühl der Dankbarkeit, hier zu sein“, sagte die 23-Jährige bei der Zeremonie in New York. Bueckers, die als Point Guard spielt, hatte die Huskies Anfang des Monats zur College-Meisterschaft geführt und galt als große Favoritin für den ersten Pick.

Im vergangenen Jahr war Caitlin Clark als erste Spielerin im Draft von Indiana Fever ausgewählt worden, in der Folge stieg sie zum Gesicht der Liga auf. Auch Bueckers ist bereits vor ihrem Debüt in der WNBA ein Star. So machte der US-Sportartikelriese Nike sie zur ersten College-Spielerin, nach der ein Schuh benannt wurde. Zudem hat Bueckers bereits einen mehrjährigen Werbevertrag mit der Sportgetränkemarke Gatorade unterzeichnet.

19-Jährige Malonga zu Seattle

An zweiter Stelle ging die Französin Dominique Malonga zu Seattle Storm. „Es ist unglaublich für mich“, sagte die 19-Jährige, die im vergangenen Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris Gold mit der französischen Nationalmannschaft gewann: „Ich werde sehr hart arbeiten, um mich in dieser Liga zurechtzufinden, denn ich weiß, dass es schwer sein wird.“

