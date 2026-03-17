Wochenlanger Ausfall: Rückschlag für Tabellenführer Sturm Graz

Schlechte Nachrichten für Tabellenführer SK Sturm Graz: Stürmer Belmin Beganović zog sich beim 5:2-Erfolg bei der Wiener Austria am Sonntag nach einem Foul eine schwere Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu und wird für mehrere Wochen ausfallen.

Der 21-Jährige kam in der aktuellen Saison in 14 Bundesligaspielen für den österreichischen Meister zum Einsatz. Der ÖFB-U21-Teamspieler konnte dabei drei Treffer und drei Assists beisteuern.

„Nach dem harten Einsteigen gegen Belmin am Sonntag hatten wir schon befürchtet, dass es eine ernstere Verletzung sein wird. Diese Befürchtung hat sich nun bestätigt, was sowohl für die Mannschaft, als auch für Belmin selbst in dieser Phase extrem bitter ist. Seine Dynamik und sein enormes Tempo werden uns in den kommenden Wochen fehlen, aber ich bin davon überzeugt, dass er bei uns medizinisch bestens betreut wird und schon bald wieder am Platz stehen kann“, zitiert der Verein seinen Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

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