Wöber-Leihe in die Deutsche Bundesliga fix

Borussia Mönchengladbach hat den 25-jährigen ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber bis zum 30. Juni 2024 von Leeds United ausgeliehen.

„Die Erfahrung, die Max bei seinen bisherigen Vereinen, aber auch in der österreichischen Nationalmannschaft auf höchstem Niveau gesammelt hat, wird unserer jungen Mannschaft guttun“, sagte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport der „Fohlen“.

Maximilian Wöber selbst meinte: „Borussia ist ein absoluter Traditionsverein, der für mich immer sehr interessant war und dem ich gerne zugeschaut habe – auch weil hier viele Österreicher gespielt haben. Es ist eine extrem reizvolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.“

Wöber machte seine ersten fußballerischen Schritte beim SZ Marswiese und dem Wiener SC. Im Alter von zwölf Jahren wechselte er in die Nachwuchsabteilung von Rapid Wien, wo er in der Folge mehrere Jugendmannschaften durchlief. Am 25. Februar 2016 gab er im Europa League-Spiel gegen den FC Valencia sein Pflichtspieldebüt im Profiteam der Hütteldorfer. Seinen Einstand in der österreichischen Bundesliga gab Wöber in der darauffolgenden Spielzeit am 6. November 2016 gegen den Wolfsberger AC. Insgesamt absolvierte er 24 Pflichtspiele (2 Tore) für Rapid, ehe er 2017 zu Ajax Amsterdam wechselte. In anderthalb Jahren bestritt er für die Niederländer 39 Pflichtspiele (1 Tor).

In der Rückrunde der Saison 2018/19 wurde Wöber zum FC Sevilla verliehen, für den er in insgesamt acht Pflichtspielen zum Einsatz kam. Im Sommer 2019 kehrte Wöber nach Österreich zu Red Bull Salzburg zurück. In den nachfolgenden dreieinhalb Jahren kam der Abwehrspieler zu 125 Pflichtspieleinsätzen (9 Tore) für die Salzburger, mit denen er viermal Meister und dreimal Pokalsieger wurde. Anfang 2023 wechselte er zu Leeds United, wo er auf Anhieb Stammkraft wurde (19 Pflichtspiele), den Abstieg des Klubs aus der Premier League aber nicht verhindern konnte.

Für das ÖFB-Team lief Wöber bislang 16-mal auf. Sein Debüt gab er am 6. Oktober 2017 im WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien.

