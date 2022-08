Wöber über Champions-League-Ziele: „Wollen die Großen ärgern“

via

via Sky Sport Austria

In der 157. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis war FC Red Bull Salzburg-Verteidiger Maximilian Wöber zu Gast bei Kommentator Otto Rosenauer, Moderator Martin Konrad und Sky Experte Alfred Tatar.

…zur Champions League-Gruppe von Salzburg: „Die Gruppe ist richtig cool. Wir haben uns alle gefreut, dass wir wieder auf neue Topteams treffen und nicht wieder die Bayern haben.“

…weiter zur Champions League: „Wir wollen uns mit den Besten messen und die Großen wieder ärgern, wie im letzten Jahr.“

…über das Ziel in der Europacup-Saison: „Unser Ziel ist es immer, international zu überwintern. Es wäre vermessen zu sagen, es muss wieder in der Champions League sein. Wir haben wieder zwei übermächtige Gegner in der Gruppe. Platz 2 zu erwarten, wäre frech.“

…über die Erwartungshaltung von außen: „Ich glaube, dass wir letztes Jahr mit unseren Leistungen und unserem Aufstieg irgendwie ganz Fußball-Österreich in Euphorie versetzt haben. Aber ich denke, dass es heuer ein bisschen schwieriger wird.“

Bild: GEPA