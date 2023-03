Wöber über Leistungsdichte der Premier League: „Natürlich ein Unterschied zu Salzburg“

ÖFB-Teamspieler und Leeds-Profi Maximilian Wöber hat im Rahmen der Champions-League-Sendung auf Sky über seine Eindrücke aus den ersten Wochen in der Premier League berichtet.

„Es ist natürlich schon ein Unterschied zu Salzburg, wo man weiß, dass man zumindest in 90 Prozent der Spiele die drei Punkte mitnimmt. Jetzt ist jedes Wochenende ein komplettes Kampfspiel, jeder kann gegen jeden gewinnen. Man merkt, dass ein irrsinniger Druck da ist und es um die Existenz des Vereins geht“, sagte Wöber.

Bereits nach elf Pflichtspielen in der Premier League kann der Ex-Salzburger sagen: „Es ist auf alle Fälle die härteste Liga, in der ich bisher gespielt habe. Jedes Spiel fühlt sich von der Intensität an wie ein Champions-League-Spiel. Man muss in jeder Sekunde aufmerksam sein, sonst scheppert es hinten“, berichtete Wöber.

Wöber über Marsch-Entlassung: „Natürlich fehlt er mir“

Die Entlassung von Trainer Jesse Marsch, der ihn noch von Salzburg nach Leeds holte, bedauert Wöber sehr.

„Natürlich fehlt mir der Jesse. Ich habe diesen Wechsel gemacht, weil er mich unbedingt zu Leeds holen wollte. Aber das ist das Fußballgeschäft, dass sich alles ändern kann. Wenn die Erfolge nicht kommen, ist der Trainer der Erste, der den Platz räumen muss“, sagte Wöber.