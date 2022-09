Wöber über Zukunftspläne: „Natürlich reizt das Ausland“

In der 157. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis war FC Red Bull Salzburg-Verteidiger Maximilian Wöber zu Gast bei Kommentator Otto Rosenauer, Moderator Martin Konrad und Sky Experte Alfred Tatar. Dabei äußerte sich der 24-Jährige unter anderem über seine aktuelle Situation und die eigenen Wünsche für die Zukunft.

…angesprochen auf die Diskussionen rund um seine ,ideale´ Position als Innenverteidiger oder Linker Außenverteidiger: „Teilweise nervt mich die Diskussion, weil man spielt halt dort, wo der Trainer einen aufstellt und deswegen muss man nicht immer einen großen Hehl daraus machen. Mir machen beide Positionen Spaß. Allein von meiner körperlichen Struktur her kann ich aber sicherlich auf der Innenverteidiger-Position dominanter auftreten.“

…weiter zu diesem Thema: „Perspektivisch gesehen ist es für mich aber wichtig, dass ich auch außen immer wieder Spiele mache, weil ich dort jetzt die Chance unterm Herrn Rangnick bekommen habe. Dort möchte ich mich natürlich auch reinspielen. Aber für den Lauf meiner Karriere denke ich, dass sicher die Innenverteidiger-Position dominieren wird.“

…auf die Frage, ob es mit Teamchef Ralf Rangnick schon Absprachen gibt, dass er weiterhin als Linksverteidiger im ÖFB-Team eingesetzt wird: „Ich glaube, ich habe mich in den letzten drei Spielen in der Nations League da links hinten sehr gut präsentiert und einen ordentlichen Job gemacht. Auch in der Liga habe ich es, denke ich, sehr solide gut gespielt. Aber wie der Herr Rangnick gesagt hat: Erstens muss man im Verein spielen, damit man dabei ist und zweitens ist die Mannschaft nicht in Stein gemeißelt. Falls ich wieder dabei bin, möchte ich mich im Training empfehlen und hoffe natürlich, dass ich mich dort einfach festspielen kann.“

…über seine weiteren Karrierepläne: „Natürlich reizt in irgendeiner Weise das Ausland, aber ich habe jetzt im Sommer eine ganz bewusste Entscheidung für mich getroffen, dass ich nochmals bei Salzburg verlängere, weil ich hier wieder richtig Freude und Spaß am Fußball gefunden habe, wieder aufgeblüht bin und hier auch zu einem absoluten Leader-Typen in der Mannschaft und im Verein gewachsen bin.“

…über Manchester United, seinen ehemaligen Ajax-Trainer Erik Ten Hag und angesprochen auf mögliche Transferanfragen: „Da Manchester United mein absoluter Traumverein ist, würde ich da auf alle Fälle ‚Ja‘ sagen, aber das wird es nicht spielen. Es gab keinen Kontakt.“

Die ganze Folge von DAB | Der Audiobeweis mit Maximilian Wöber

Bild: GEPA