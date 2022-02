Kampf um den Europacup: Wolves schlagen Leicester City

Die Wolverhampton Wanderers bleiben durch ihren zweiten Premier-League-Sieg in Folge an den Europacup-Plätzen dran. Zu Hause gegen Leicester City siegten die „Wolves“ mit 2:1.

Ruben Neves brachte die Hausherren früh in Front (9.). Leicester kam danach besser ins Spiel und vor der Pause noch zum Ausgleich. Ademola Lookman glich in Minute 41 aus. Nach der Pause war es wieder Wolverhampton, das in Führung ging. Daniel Podence traf in der 66. Minute per Flachschuss von außerhalb des Strafraums zum 2:1-Endstand.

Mehr in Kürze!

Bild: Imago