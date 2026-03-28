Wolf beim Slopestyle-Finale knapp am Podest vorbei

Lara Wolf hat zum Saisonabschluss beim Freeski-Weltcup in Silvaplana im Slopestyle Rang fünf belegt.

Auf das Podest fehlten der Tirolerin am Samstag beim Heimerfolg der Schweizerin Sarah Höfflin 10,31 Punkte. Bei den Männern sprang Matej Svancer bei seinem finalen Auftritt in diesem Winter auf den siebenten Platz. Den Sieg sicherte sich der norwegische Olympiasieger Birk Ruud.

Im Gesamtweltcup liegt Wolf vor dem abschließenden Halfpipe-Bewerb am Sonntag, in dem sie nicht am Start ist, auf Rang sechs. Sie wird jenen nach 2021/22 jedenfalls zum zweiten Mal in den Top Ten beenden. Den Slopestyle-Weltcup schloss die 26-Jährige auf Rang drei ab. „Dieser dritte Platz ist ein schöner Trostpreis, nachdem es bei den Olympischen Spielen leider mit einer Medaille nicht geklappt hat“, meinte Wolf.

Titelverteidiger Svancer spielte im Kampf um die große Kristallkugel in diesem Winter keine Rolle. Aufgrund einer hartnäckigen Fersenverletzung war der Olympia-Bronzemedaillengewinner im Big Air erst verspätet in die Saison eingestiegen. Vor dem finalen Halfpipe-Bewerb liegt Svancer auf Rang 14. Über seine Vorstellung am Samstag sagte er: „Meine Runs waren einfach nicht clean genug, aber es war trotzdem ein passabler Saisonabschluss.“

(APA) Foto: GEPA