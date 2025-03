Wolf verpasst Medaille im Big-Air

Slopestyle-Vizeweltmeisterin Lara Wolf hat bei den Ski-Freestyle-Weltmeisterschaften im Engadin eine zweite Medaille verpasst.

Die 25-jährige Tirolerin sprang am Samstag im Big-Air-Finale auf Rang sieben. Wolf kam auf 155,0 Punkte und verpasste damit die Medaillenränge um 12,75 Zähler. Der Sieg ging an die 17-jährige Italienerin Flora Tabanelli vor der doppelt so alten Schweizerin Sarah Höfflin und der Finnin Anni Karava.

„Ich bin froh, dass ich mithupfen konnte, es war unglaublich vor diesem Publikum“, sagte Wolf, die über ein Jahr pausiert hatte und erst zu Jahresbeginn wieder in den Weltcup eingestiegen ist. „Bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Es war meine Comeback-Saison, ich hätte mir kein besseres Comeback vorstellen können“, resümierte sie ihre Rückkehr.

Bei den Männern siegte der Neuseeländer Luca Harrington vor Elias Syrja aus Finnland und dem Norweger Birk Ruud.

Halfpipe-Gold an Kim und James

In der Halfpipe holte sich die US-Snowboarderin Chloe Kim ihr drittes WM-Gold. Die zweifache Olympiasiegerin siegte vor vier Japanerinnen.

Bei den Männern gewann der Australier Scotty James seinen vierten WM-Titel vor zwei Japanern. Der 19-jährige Salzburger Florian Lechner hatte am Vortag die Qualifikation für das Finale verpasst.

(APA)

Bild: Imago