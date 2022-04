Wolfsberg vs. Sturm Graz: Alle Stimmen zum Spiel

Leitgeb: „Wir haben eine super Mannschaft, die Mannschaft hat Qualität, aber wenn man kein Tor macht, können nur die „Schwoazen“ jubeln“

Robin Dutt: „Wir haben heute verdient verloren“

Christian Ilzer: „Ergebnistechnisch ein souveräner Sieg, aber dem Spielverlauf nach ein knapper“

Alexander Prass: „Wir wissen, dass das heute richtige Big Points waren“

Wien, 3. April 2022 –WAC verliert gegen Sturm Graz mit 0:2. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 25. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

RZ Pellets WAC – SK Punitgamer Sturm Graz, 0:2 (0:1)

Schiedsrichter: Harald Lechner



Robin Dutt (Trainer WAC):

…über die Niederlage: „Wir hatten heute nicht immer nach vorne die Dynamik im Spiel, die es braucht, um den Vorsprung zu haben und noch mehr Torchancen zu erspielen. Die Effektivität ist nicht so, wie im Grunddurchgang. In der Defensive haben wir die Sachen einfach nicht aus der Box geklärt bekommen.“



…was in der Mannschaft nicht gut läuft: „Wir können schon am nächsten Spieltag wieder eine gute Leistung bringen. Wir haben heute verdient verloren. Trotzdem waren Dinge dabei, wenn du die mit 10 oder 20% mehr Entschlossenheit machst, dann kannst du auch diese Spiele gewinnen.“



…wie man wieder auf die Siegerspur zurückfindet: „Auf jeden Fall brauchen wir mehr Dynamik im Spiel. Wir brauchen noch mehr Entschlossenheit, um ins letzte Drittel zu kommen. Da braucht es eine Initialzündung, aber auch Vertrauen. In einer Zeit, wo du nicht gewinnst, brauchst du vertrauen in deine Qualität.“



Mario Leitgeb (WAC):

…über die Partie: „Wir haben zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung gehabt. Wir sind mit zwei Toren noch super weggekommen. Nichtsdestotrotz können auch wir 2-3 Tore machen, obwohl es von beiden Mannschaften nicht die beste Leistung war. Wir sind wieder die Trotteln. Wir haben leider keinen Punkt gemacht.“



…über die verlorene Leichtigkeit vom WAC: „Die Leichtigkeit ist zwischendurch in Amerika, dann ist sie wieder in Wolfsberg. Da müssen wir hinkommen, dass die Leichtigkeit immer in Wolfsberg ist. Wir haben eine super Mannschaft, die Mannschaft hat Qualität, aber wenn man kein Tor macht, können nur die „Schwoazen“ jubeln.“



Christian Ilzer (Trainer Sturm Graz):

…über den Sieg: „Ich habe ein Duell auf Augenhöhe erlebt. Sehr enger Kampf im Mittelfeld, da hat man enorm energievoll sein müssen. Da waren wir in der ersten Halbzeit eine Spur besser als der WAC, deswegen geht die Führung auch in Ordnung. Danach haben wir ein bisschen nachgegeben in der Energie und dann ist der WAC auch sofort gekommen. Nach der Pause war es ein sehr kurioser Treffer, aber der hat uns in die Karten gespielt. Ergebnistechnisch ein souveräner Sieg, aber dem Spielverlauf nach ein knapper.“



…über die Leistung von Manprit Sarkaria: „Ein dreiviertel Jahr hat man gesehen, welche Qualitäten ein Manprit Sarkaria hat. Wir wissen auch welche Qualitäten ein Jakob Jantscher hat. Von dem her, haben wir die ein oder andere Möglichkeit einen Ausfall in der Offensive sehr gut zu kompensieren.“



…über das Ergebnis von der Austria Wien: „Die Austria beginnt mich ab übermorgen zu interessieren. Wir sollten nicht zu viel schauen, was die anderen machen. Der Fokus liegt auf unseren Leistungen, denn dann wird uns am Ende niemand leicht erwischen.“



Alexander Prass (Sturm Graz):

…über den Sieg: „Wir haben zu einem richtig guten Zeitpunkt das 1:0 gemacht. Wir sind dann ein bisschen von der Intensität runtergegangen. Haben aber trotzdem die Führung gut in die Halbzeitpause gebracht und dann sind wir super herausgestartet. Mit der ersten Aktion haben wir dann fast das 2:0 gemacht. So bringst du dann das Spiel auf die richtige Schiene.“



…wie er sich in der Mannschaft etabliert hat: „Durch harte Arbeit. Ich habe die Chance genutzt, die ich bekommen habe. Hoffentlich kann ich so weiter machen und bekomme weiterhin solche Chancen.“



…über die Tabelle: „Wir wissen, dass das heute richtige Big Points waren. Wenn das andere Spiel unentschieden ausgegangen ist, dann ist das schon sehr wichtig für uns. Natürlich schauen wir auf die Tabelle, aber hauptsächlich wollen wir auf uns schauen. Dann führt kein Weg daran vorbei, dass wir Zweiter werden.“

Artikelbild: GEPA