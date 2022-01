Wolfsberger AC gibt Spieler ab

Der 23-jährige Stürmer Marcel Holzer wechselt im aktuellen Transferfenster zum Wiener Sportclub in die Regionalliga Ost.

Marcel Holzer, der nach Zwischenstationen beim TSV Hartberg und dem SKU Amstetten im vergangenen Winter-Transferfenster wieder zurück nach Wolfsberg kehrte, verlässt nun den WAC und schließt sich dem Wiener Sportclub in der Regionalliga Ost an. Der Offensiv-Akteur brachte es in seiner Zeit im Lavanttal auf 9 Bundesligaeinsätze und war vor allem in der 2. Mannschaft eine wichtige Stütze im Sturm. In der Regionalliga Mitte steuerte er in 28 Einsätzen 10 Tore bei.

(Pressemitteilung WAC)/Bild: GEPA