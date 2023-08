Wolfsburg muss vorerst auf Pervan verzichten

Aktuell zum Pausieren gezwungen ist mit Pavao Pervan ein österreichischer Schlussmann. Der Ersatzgoalie des deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg zog sich am Freitag im Trainingslager in Donaueschingen eine mittelschwere Verletzung am linken Zeigefinger zu.

Der 35-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt und trat in der Folge mit dem Team die Rückreise nach Wolfsburg an, wie der Club verlautete. Pervan werde fix bei den beiden Testspielen am Samstag gegen Sassuolo Calcio und Celta Vigo nicht dabei sein und müsse „vorerst“ pausieren.

(APA) / Bild: Imago