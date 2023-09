Wolfsburg-Trainer Kovac legt ungewöhnliche Pause ein

Drei Partien sind gespielt, die Deutsche Bundesliga-Saison ist in vollem Gange und der VfL Wolfsburg hat mit zwei Siegen einen guten Start hingelegt. Niko Kovac nutzt die Länderspielunterbrechung trotz Trainingseinheiten nun erst einmal, um eine Erholungspause einzulegen.

„Das ist perfekt für einen Trainer“, erklärte der der ehemalige Salzburg-Coach mit Blick auf seine Abwesenheit während der Ligaunterbrechung.

Kovac fehlt in dieser Woche auf dem Trainingsgelände der Wolfsburger, wo der verbliebene Teil des VfL-Teams in die reguläre Arbeitswoche startet. Der Trainer hatte schon zu seinem Start in Wolfsburg angekündigt, dass er die Länderspielpausen nutzen will, um sich hin und wieder eine kurze Auszeit zu nehmen und durchatmen zu können.

„Dann können wir auch Pause machen. Da lachen wir in Deutschland, weil wir es nicht kennen. In England ist es Normalität. Das muss in Deutschland auch eingeführt werden“, forderte der Fußballlehrer abschließend.

