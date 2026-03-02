Wolfsburg trifft Trainer-Entscheidung

Trotz der sportlich prekären Lage wird Daniel Bauer vorerst Trainer beim VfL Wolfsburg bleiben.

Nach Sky Sport Informationen bleibt der 43-Jährige nach dem desolaten Auftritt beim VfB Stuttgart (0:4) im Amt. Auch kicker und Bild berichteten.

Dies gilt auch für Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen. Die Entscheidung wurde am Montag getroffen, hieß es, Bauer erhalte am Samstag (um 15:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga – streame mit Sky X) gegen den Hamburger SV wohl ein „Job-Endspiel“.

„Wir haben die Gesamtsituation intensiv diskutiert und analysiert. Dabei sind wir zu der Auffassung gekommen, dass wir gemeinsam mit Daniel Bauer und seinem Trainerteam die richtigen Schlüsse ziehen, um gegen den HSV erfolgreich zu sein. Wir haben vollstes Vertrauen in die Mannschaft und sind überzeugt, dass sie Erfahrung und Qualität hat, um schnellstmöglich die nötigen Ergebnisse zu erzielen. Die sportliche Situation ist ernst, aber nicht aussichtslos. Wir wissen um die Herausforderung, die wir geschlossen und mit klarem Fokus angehen“, sagte Christiansen.

HIGHLIGHTS | VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg | 24. Spieltag

Bauer bereits der zweite VfL-Trainer in dieser Spielzeit

Unter dem vorigen U19-Trainer Bauer, der erst im November das Amt von Paul Simonis übernommen hatte, kassierten die Wölfe in 14 Spielen acht Niederlagen. Seit sieben Partien wartet der VfL auf einen Sieg, es ist die schlechteste Saison in der Vereinsgeschichte seit dem Aufstieg 1997. Als Tabellen-17. droht der erstmalige Abstieg aus der deutschen Bundesliga.

Die Probleme in Wolfsburg scheinen aber noch tiefer zu liegen. Nach dem Spiel in Stuttgart hatte Bauer von internen Schwierigkeiten gesprochen. „Fakt ist, dass wir viele Strukturen ändern müssen, dass die Atmosphäre, die Kultur innerhalb des Klubs aktuell auch nicht bundesligatauglich ist. Dass wir ein anderes Mindset in der gesamten Struktur reinbekommen müssen“, sagte der Coach am Sonntag.

(Red.)

Bild: Imago