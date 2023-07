„Wollen die Besten sein“: Gündogan bei Barcelona vorgestellt

Ilkay Gündogan hat am Montag seine Arbeit beim FC Barcelona aufgenommen. Sein Auftrag? Der Champions-League-Titel.

Am Ende der Show sang Ilkay Gündogan plötzlich „Happy Birthday“. Gerade hatte der neue Star des FC Barcelona seinen Millionen-Vertrag unterschrieben, er hatte ausführlich über die ambitionierten Ziele seines neuen Arbeitgebers gesprochen – doch den Kuchen samt Ständchen bekam seine Frau Sara, überreicht von Klub-Patron Joan Laporta.

Gündogan strahlte am Ende seiner offiziellen Vorstellung und drückte seiner Frau einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. Das Barca-Abenteuer hätte für den deutschen Nationalspieler kaum besser beginnen können. Seinen Auftrag, den ruhmreichen Klub, den Stolz vieler Katalanen, wieder zu altem Glanz zu verhelfen, hat er längst verinnerlicht.

„Bin sehr motiviert“

„Ich bin sehr motiviert, Teil des Wiederaufstiegs von Barca zu sein“, sagte Gündogan. Nachdem der Klub zuletzt in Europa hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, gebe es einen Plan. Wohl auch beseelt vom Moment versprach Gündogan (32) am Montag: „Wir werden die richtige Balance finden, um in Europa an die Spitze zu gelangen.“

(SID) / Bild: Imago