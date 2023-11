„Wollen sehr überzeugend auftreten“: Salzburg empfängt Hartberg zum Spitzenspiel

Wenn Red Bull Salzburg und der TSV Hartberg am Samstag (ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) aufeinandertreffen, bekommt es der Tabellenführer mit dem Vierten der Fußball-Bundesliga zu tun.

Dass die Oststeirer so weit vorne zu finden sind, komme für Salzburg-Coach Gerhard Struber nicht überraschend. Dennoch wolle man „in dieser finalen Phase auf Punktejagd gehen“, sagte der 46-Jährige vor dem Topspiel der 15. Runde. Dieses könnte auch im Zeichen der prekären Personalsituation beim Meister stehen.

Große Personalsorgen bei den Salzburgern

Auf mindestens elf Spieler, wenn sich in den Stunden bis zum Anpfiff in Wals-Siezenheim nichts mehr tut, muss Struber im vor der Saison nicht erwartbaren Schlager verzichten. Bis auf die Position des Torhüters betreffen die Ausfälle alle Mannschaftsteile. Dennoch ist für den Trainer klar: „Wir wollen sehr überzeugend auftreten, wir sind Red Bull Salzburg.“ Im letzten Block vor der Winterpause mit drei Liga-Partien und zwei in der Champions League wolle man „attraktiv auftreten und wieder dominanter werden“.

Weil die Umstände es einfordern, sind am Wochenende die Nationalspieler Oscar Gloukh und Karim Konaté heiße Kandidaten auf einen Platz in der ersten Elf, obwohl das Duo erst am Freitag zurück nach Salzburg kam. In der Innenverteidigung könnte Kamil Piatkowski, der erst seit Kurzem wieder am Trainingsbetrieb teilnimmt, nach auskurierter Wadenverletzung sein Comeback geben. Der deutsche U21-Teamspieler Leandro Morgalla wäre eine Alternative. Ob der erkältete Mittelfeldspieler Mads Bidstrup eingesetzt werden kann, ist noch offen.

Statistik spricht für Salzburg

Von 13 Liga-Duellen mit Hartberg hat Salzburg zwölf für sich entschieden, am 14. Dezember gab es ein 2:2-Unentschieden in Hartberg. Aktuell liegen die Steirer jedoch nur fünf Punkte hinter dem Goliath. Im Cup-Achtelfinale setzte sich der Favorit auswärts vor drei Wochen erst im Elfmeterschießen durch.

„Aber das war ein K.o.-Spiel, eine andere Situation“, sagte Struber. „Umgekehrt haben wir das erste Spiel in Hartberg souverän gelöst“, verwies er auf den 5:1-Sieg in der 4. Runde. Seit damals habe sich der TSV „gut entwickelt. Sie haben eine Spielstärke und definieren sich über Ballbesitz.“

Schopp: „Sind richtig gut vorbereitet“

Hartberg-Trainer Markus Schopp meinte, dass man sich in den beiden Spielen gegen die „Bullen“ nicht für den Aufwand belohnt habe. „Im Cup haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, in der Meisterschaft über weite Strecken. Aber wir haben verloren und sind aus dem Cup ausgeschieden.“

Hinsichtlich des Samstags denke er, „dass wir richtig gut vorbereitet sind und meine Mannschaft nicht nach Salzburg fährt, um den Moment zu genießen, sondern um ein gutes Spiel zu machen“. Wenn es gelinge, „90 Minuten lang das auf den Platz zu bringen, was uns in den ersten beiden Partien größtenteils schon gelungen ist, dann kann es auch ein wunderschöner Tag für den TSV Hartberg werden“.

(APA)/Bild: GEPA