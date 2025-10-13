Woltemade-Goldtor: DFB-Team zittert sich zu Sieg in Nordirland

Dank Tor-Debütant Nick Woltemade und jeder Menge Zähigkeit hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen Riesenschritt in Richtung WM gemacht.

Die Auswahl von Julian Nagelsmann kochte den Hexenkessel Windsor Park in Belfast mit Widerstandskraft und Wille runter und setzte sich glanzlos im wegweisenden Qualifikationsspiel gegen Nordirland mit 1:0 (1:0) durch.

Damit behauptete die DFB-Elf Platz eins in der Gruppe A und bescherte Bundestrainer Nagelsmann ein ruhigeres zweijähriges Jubiläum auf der DFB-Bank am Dienstag. In den abschließenden Duellen mit Außenseiter Luxemburg und DFB-Schreck Slowakei im November kann sie die 21. WM-Teilnahme aus eigener Kraft perfekt machen.

Woltemade (31.) ließ die 850 mitgereisten deutschen Fans unter den gut 18.000 Zuschauern mit seinem ersten Tor im sechsten Länderspiel jubeln. Im Verbund mit viel Kampf und Nehmerqualitäten gegen die teils raue Gangart der Nordiren reichte dies, um der „Green & White Army“ die erste Heimniederlage seit Oktober 2023 beizubringen. Kleiner Wermutstropfen: Karim Adeyemi sah die zweite Gelbe Karte und wird in Luxemburg gesperrt fehlen.

