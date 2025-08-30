Woltemade-Hammer offiziell! VfB kassiert Rekordablöse

Nick Woltemade verlässt die Schwaben und wechselt in die Premier League zu Newcastle United.

Das gaben die Klubs am Samstag offiziell bekannt. Nach Sky Sport Informationen überweisen die Magpies eine Sockelablöse von 85 Millionen Euro, die inklusive Boni noch auf 90 Millionen Euro ansteigen kann.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Der zweimalige DFB-Angreifer unterschreibt in Newcastle nach Sky Sport Infos bis 2031 und kassiert ca. acht Millionen Euro brutto pro Jahr. Er wird künftig mit der Nummer 27 auf Torejegd gehen.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago