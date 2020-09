Wolverhampton holt portugiesischen Teenager um 40 Millionen Euro

via

via Sky Sport Austria

Der englische Fußball-Premier-League-Verein Wolverhampton hat den 18-jährigen Portugiesen Fabio Silva um die Club-Rekordsumme von rund 40 Millionen Euro vom FC Porto unter Vertrag genommen. Der Stürmer brachte es in der Vorsaison auf zwölf Einsätze und ein Tor in der höchsten portugiesischen Liga und verbrachte einen Teil der vergangenen Spielzeit bei Portos B-Team in der zweiten Leistungsklasse.

(APA)

Bild: Getty Images