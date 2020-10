via

Die Wolverhampton Wanderers haben am 6. Spieltag der Premier League einen Heimsieg verpasst. Die “Wolves” kamen gegen Newcastle United nicht über ein 1:1 hinaus.

Wolverhampton ging durch Raul Jimenez (80.) spät in Führung, doch den “Magpies” gelang in der 89. Minute der Ausgleich. In der Tabelle steht das Team von Trainer Nuno Espirito Santo auf Platz sieben, Newcastle ist 14.

