Die Wolverhampton Wanderers haben am 23. Spieltag der Premier League die sportliche Krise des FC Chelsea weiter verschärft. Die Wolves gewannen das Duell an der Stamford Bridge mit 4:2 und überholen die „Blues“ damit in der Tabelle. Ex-Sturm Angreifer Rasmus Höjlund traf beim 3:0-Sieg von Rekordmeister Manchester United gegen West Ham United.

Chelsea ging nach einer schönen Kombination durch Cole Palmer mit 1:0 in Führung (19.). Wolverhampton drehte das Spiel noch vor der Pause durch Matheus Cunha und ein Eigentor (22., 43.). Nach der Pause war es erneut zweimal Cunha (63., 82./Elfmeter), der die Gäste mit 4:1 in Führung brachte. Altstar Thiago Silva verkürzte nach einer Ecke in der Schlussphase noch einmal für Chelsea (86.).

Chelsea schwächelt – United wieder in Form

United verdrängte dank des klaren Erfolges die „Hammers“ von Rang sechs. Den Führungstreffer für ManUnited (23.) steuerte Höjlund an seinem 21. Geburtstag bei. Der Ex-Sturm-Akteur avancierte damit zum jüngsten Spieler, der in vier aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen für die Red Devils traf. Zudem gelang Alejandro Garnacho ein Doppelpack (49., 84.).

