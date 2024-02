Woods muss bei eigenem PGA-Turnier aufgeben – Straka bangt um Cut

Golf-Superstar Tiger Woods hat bei seinem eigenen Turnier aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Der 48-Jährige musste am Freitag auf der zweiten Runde des Genesis Invitational in Pacific Palisades wegen einer Erkrankung die Segel streichen.

Es war sein erster offizieller PGA-Turnierstart seit zehn Monaten. Der Wiener Sepp Straka spielte am Freitag in Kalifornien mit 71 Schlägen eine Par-Runde, muss nach seinen 73 am Vortag aber um den Cut der besten 50 bangen.

Woods hatte nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe beim Masters im April vergangenen Jahres und der anschließenden Operation am rechten Fuß erst im Dezember bei seinem Einladungsturnier auf den Bahamas sein Comeback gegeben. Die langjährige Nummer eins der Welt hatte sich bei einem schweren Autounfall im Februar 2021 mehrfach das rechte Bein gebrochen. Seitdem tritt Woods nur noch bei wenigen ausgesuchten Turnieren an. Auch in Pacific Palisades kämpfte er laut eigenen Angaben mit Rückenproblemen.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago